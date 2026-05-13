Возле отеля в Пекине, где остановился Трамп, собрались толпы людей Визит Трампа в КНР вызвал скопление любопытствующих у отеля, где он остановился

Москва13 мая Вести.Возле отеля Four Seasons Beijing в пекинском районе Чаоян были замечены толпы любопытствующих людей, которые хотели лично увидеть президента США Дональда Трампа. Об этом ИС "Вести" заявил журналист Александр Балицкий.

По его словам, визит Трампа в КНР стал своеобразной проверкой на прочность для служб безопасности.

Это первый за 9 лет государственный визит американского президента в КНР. Сам Трамп тут и был в последний раз в 2017 году. Прямо скажем, было видно, что перелет дался с трудом. Но на лице, когда он спускался по трапу, никаких особых эмоций у него не было замечено, чего не скажешь о группе встречаших его, которые размахивали флажками у красной дорожки. Толпы зевак собрались вечером у отеля Four Seasons Beijing, чтобы уже вблизи рассмотреть, если не самого Трампа, то хотя бы лимузин - его знаменитый "Зверь". Конечно, это было для службы безопасности такой проверкой на прочность. Уже несколько дней гостиница в районе Чаоян на особом положении из-за особо важного гостя заявил журналист

Он отметил, что, по имеющимся сведениям, для президента США в гостинице подготовили королевский люкс на 27-м этаже площадью 730 кв. м. Там же есть лифт, терраса с телескопом, большой стол для приема гостей.

Пребывание американского лидера в Китае продлится до 15 мая. Сообщалось, что Трамп прибыл в Пекин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.