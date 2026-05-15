Эксперт Дандыкин назвал место, откуда ВСУ могли запускать беспилотники по Рязани

Москва15 мая Вести.Украинские боевики могли запускать беспилотники по Рязани в ночь на 15 мая со своей приграничной территории. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

В комментарии MK.RU он отметил, что ВСУ не в первый раз атакуют Рязань. Более того, по словам Дандыкина, украинские боевики намеренно наносили удары по жилым домам, что "несомненно укладывается в поведение в том числе и основных спонсоров киевского режима – немцев, англичан, поляков".

Думаю, что ВСУ запускали их [беспилотники] со своей территории, с приграничных районов. Рязань относительно недалеко, в 800 километрах, находится от госграницы Украины… Я думаю, что в этот раз они действовали со своих приграничных районов сказал Дандыкин

Минобороны РФ сообщало, что российские средства ПВО в ночь 15 мая перехватили и уничтожили 355 украинских беспилотников над Россией. Как уточнял губернатор Рязанской области Павел Малков, только в небе над регионом было нейтрализовано 99 дронов ВСУ.

В результате украинской атаки на Рязань были повреждены два многоэтажных жилых дома. Кроме того, обломки вражеского БПЛА упали на территорию одного из промпредприятий. Жертвами этой атаки стали четыре человека, среди которых ребенок. Более 10 человек пострадали. Среди пострадавших также есть дети.