Число погибших в Рязани после атаки БПЛА увеличилось до четырех: погиб ребенок

Москва15 мая Вести.Количество погибших после атаки беспилотников ВСУ на Рязань увеличилось до четырех человек. Погиб ребенок, сообщил губернатор региона Павел Малков. По его словам, сегодня ночью территорию Рязанской области атаковали 99 вражеских дронов.

Ранее сообщалось о трех погибших и 12 пострадавших, среди которых есть дети.

Количество погибших, к сожалению, увеличилось до четырех человек, погиб ребенок написал глава региона в MAX

Семь человек были госпитализированы, остальным пострадавшим помощь оказывается амбулаторно, уточнил Малков.

Кроме того, проинформировал губернатор, он принял решение о выплатах семьям погибших и пострадавшим, а также за утраченное имущество.

В двух пострадавших домах Рязани, а также на территории предприятия продолжается ликвидация последствий атаки ВСУ.