Эксперт Кондратьев: ВСУ могли атаковать Рязань из Харьковской и Сумской областей

Москва15 мая Вести.Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в беседе с aif.ru назвал два региона Украины, откуда минувшей ночью могли прилететь на Рязань почти сто БПЛА.

Ночью 15 мая Рязань была атакована 99 дронами противника, погибли 4 человека, в том числе ребенок, сообщил ранее губернатор региона Павел Малков.

Кондратьев рассказал, что они летели из приграничных районов Украины.

Стартовые площадки, однозначно можно сказать, в Харьковской и Сумской областях Заявил эксперт

В результате этой атаки ВСУ на Рязань были повреждены два многоэтажных жилых дома. Кроме того, обломки БПЛА упали на территорию одного из промпредприятий. В городе идет ликвидация последствий ночного налета противника.