Москва15 мая Вести.Губернатор Павел Малков провел совещание оперативного штаба по ликвидации последствий ночной атаки беспилотников на Рязанской области. Всего территорию региона атаковали 99 вражеских дронов.

написал Малков в мессенджере MAX

По последним данным, число погибших увеличилось до четырех человек, среди них ребенок. Семь человек были доставлены в медицинские учреждения, остальным раненым помощь оказывается амбулаторно.В двух поврежденных домах Рязани и на территории предприятия продолжаются работы по ликвидации последствий.

В ближайшее время начнется восстановление поврежденных домов. Оценивается материальный ущерб.

Губернатор сообщил, что принято решение о выплатах семьям погибших и пострадавшим, а также за утраченное имущество. О размерах выплат будет сообщено позже.