Москва15 маяВести.Глава администрации Рязани Борис Ясинский сообщил, что в городе после ночной атаки ВСУ работают четыре пункта временного размещения (ПВР).
Кроме того, по поручению губернатора Рязанской области социальные службы и профильные ведомства уже начали оказывать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим, проинформировал он.
Оперативные службы … занимаются ликвидацией последствий. Специалисты также оценивают состояние зданий. В городе работают четыре пункта временного размещениянаписал Ясинский в MAX
Градоначальник также сообщил жителям, где можно подать заявления на единовременную материальную помощь.
Ночью 15 мая ВСУ атаковали Рязань 99 дронами. Как сообщал губернатор региона Павел Малков, погибли четыре человека, в том числе ребенок. Более десяти пострадали, семь из них госпитализированы.
В двух пострадавших домах и на территории промпредприятия продолжается ликвидация последствий атаки ВСУ.