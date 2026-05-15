В Рязани после ночной атаки БПЛА работают 4 ПВР

Мэр Рязани рассказал, как организована помощь пострадавшим при ночной атаке ВСУ В Рязани после ночной атаки БПЛА работают 4 ПВР

Москва15 мая Вести.Глава администрации Рязани Борис Ясинский сообщил, что в городе после ночной атаки ВСУ работают четыре пункта временного размещения (ПВР).

Кроме того, по поручению губернатора Рязанской области социальные службы и профильные ведомства уже начали оказывать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим, проинформировал он.

Оперативные службы … занимаются ликвидацией последствий. Специалисты также оценивают состояние зданий. В городе работают четыре пункта временного размещения написал Ясинский в MAX

Градоначальник также сообщил жителям, где можно подать заявления на единовременную материальную помощь.

Ночью 15 мая ВСУ атаковали Рязань 99 дронами. Как сообщал губернатор региона Павел Малков, погибли четыре человека, в том числе ребенок. Более десяти пострадали, семь из них госпитализированы.

В двух пострадавших домах и на территории промпредприятия продолжается ликвидация последствий атаки ВСУ.