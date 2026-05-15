Права пострадавших от БПЛА в Рязани контролирует прокуратура

Москва15 мая Вести.Соблюдение прав пострадавших при атаке на Рязань взято на контроль, сообщает прокуратура Рязанской области.

Сегодня в областном центре в результате атаки БПЛА противника были повреждены два многоквартирных жилых дома. Есть погибшие и пострадавшие.

Прокуратурой области взято на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале

Там заверили, что с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи гражданам обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами.

Кроме того, в прокуратуре работает горячая линия связи для оперативного приема жалоб и оказания людям правовой помощи.