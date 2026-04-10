В Брянской области открыли горячую линию после ударов ВСУ

Москва10 апр Вести.В прокуратуре Брянской области открыта горячая линия для оказания поддержки пострадавшим после удара ВСУ по региону. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне в результате падения фрагментов беспилотников Украины в селе Юрасово пострадали местные жители.

В прокуратуре области открыта горячая линия по вопросам соблюдения прав пострадавших. Звонки принимаются по телефону: +7-962-138-1515 говорится в сообщении ведомства в MAX

В поселке были уничтожены четыре дома, а еще 15 получили повреждения. Одна из жительниц ранена – она получила медицинскую помощь.