Богомаз: в Брянске при атаке ВСУ повреждены более 20 квартир и 40 машин

При атаке ВСУ в Брянске повреждены более 20 квартир и 40 автомобилей Богомаз: в Брянске при атаке ВСУ повреждены более 20 квартир и 40 машин

Москва7 мая Вести.В результате атаки ВСУ на Брянск повреждены два многоквартирных дома, более 20 квартир, 40 автомобилей. О последствиях атаки на регион 7 мая рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

В результате удара пострадали 13 человек, в том числе ребенок. Все пострадавшие были оперативно доставлены в больницу, им оказана медицинская помощь.

Повреждены два многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей проинформировал глава региона

Минувшей ночью над регионом был уничтожен 121 вражеский БПЛА самолетного типа.

Прокуратура Брянской области взяла на контроль соблюдение прав пострадавших из-за БПЛА.