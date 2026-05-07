Москва7 маяВести.В результате атаки ВСУ на Брянск повреждены два многоквартирных дома, более 20 квартир, 40 автомобилей. О последствиях атаки на регион 7 мая рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.
В результате удара пострадали 13 человек, в том числе ребенок. Все пострадавшие были оперативно доставлены в больницу, им оказана медицинская помощь.
Повреждены два многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилейпроинформировал глава региона
Минувшей ночью над регионом был уничтожен 121 вражеский БПЛА самолетного типа.
Прокуратура Брянской области взяла на контроль соблюдение прав пострадавших из-за БПЛА.