В результате атаки ВСУ в Брянске повреждены 5 жилых домов

В Брянске пять жилых домов получили повреждения при атаке ВСУ В результате атаки ВСУ в Брянске повреждены 5 жилых домов

Москва7 мая Вести.Количество поврежденных в результате атаки жилых домов в Брянске возросло до 5. Об этом в MAX сообщила городская администрация.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Нанесен ущерб и имуществу горожан говорится в сообщении

По предварительной информации, повреждены десятки автомобилей.

Ситуация находится под контролем главы горадминистрации Александра Макарова. С 10 утра работает комиссия по оценке ущерба. Одновременно ведется уборка мусора, вынимаются битые стекла.

Ночью в результате террористической атаки в Бежицком районе Брянска ранения получили 13 человек, в том числе один ребенок.