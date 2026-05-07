Москва7 маяВести.Количество поврежденных в результате атаки жилых домов в Брянске возросло до 5. Об этом в MAX сообщила городская администрация.
Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Нанесен ущерб и имуществу горожанговорится в сообщении
По предварительной информации, повреждены десятки автомобилей.
Ситуация находится под контролем главы горадминистрации Александра Макарова. С 10 утра работает комиссия по оценке ущерба. Одновременно ведется уборка мусора, вынимаются битые стекла.
Ночью в результате террористической атаки в Бежицком районе Брянска ранения получили 13 человек, в том числе один ребенок.