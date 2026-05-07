Москва7 маяВести.Тринадцать человек, в том числе один ребенок, получили ранения в результате ночной атаки на Брянск, об этом сообщил в канале МАХ губернатор региона Александр Богомаз.
В результате террористической атаки в Бежицком районе города Брянска, к сожалению, ранены 13 человек, в том числе один ребенокнаписал чиновник
Пострадавшие доставлены в больницу, им оказана необходимая помощь. Подробности их состояния не разглашаются.
Также повреждены два многоквартирных дома, более 20 квартир и 4-0 автомобилей.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.