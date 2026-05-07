Богомаз: при атаке ВСУ на Брянск ранения получили 13 человек, включая ребенка

Тринадцать человек пострадали при ночной атаке на Брянск Богомаз: при атаке ВСУ на Брянск ранения получили 13 человек, включая ребенка

Москва7 мая Вести.Тринадцать человек, в том числе один ребенок, получили ранения в результате ночной атаки на Брянск, об этом сообщил в канале МАХ губернатор региона Александр Богомаз.

В результате террористической атаки в Бежицком районе города Брянска, к сожалению, ранены 13 человек, в том числе один ребенок написал чиновник

Пострадавшие доставлены в больницу, им оказана необходимая помощь. Подробности их состояния не разглашаются.

Также повреждены два многоквартирных дома, более 20 квартир и 4-0 автомобилей.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.