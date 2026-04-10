ВСУ нанесли ракетный удар по Брянской области, есть разрушения

Москва10 апр Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по территории Брянской области. Ранен один человек, сообщает губернатор Александр Богомаз.

ВСУ применили управляемые ракеты большой дальности "Нептун". Благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ воздушные цели были уничтожены… К сожалению, мирная жительница получила ранения написал глава региона в мессенджере MAX

Пострадавшую доставили в больницу, ей оказывается вся необходимая помощь. Подробности о ее состоянии не приводятся.

В результате падения обломков повреждения получили 15 жилых домов в селе Юрасово Карачевского района, 4 строения полностью уничтожены.