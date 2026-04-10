Губернатор Богомаз: четыре дома разрушены от удара ракетами "Нептун"

Москва10 апр Вести.Четыре дома уничтожены и еще 15 повреждены в результате падения обломков ракет в селе Юрасово Карачевского района Брянской области. О разрушениях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, ВСУ применили управляемые ракеты большой дальности "Нептун".

Благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ воздушные цели были уничтожены написал глава региона

Ранения получила одна местная жительница, она доставлена в больницу, где ей оказывается необходимая помощь.

Накануне ВСУ атаковали дронами автомобиль в селе Новый Ропск, ранения получила мирная жительница.

ВСУ выпустили по России более 150 БПЛА самолетного типа в ночь на 10 апреля.