Более 230 квартир оказались поврежденными после атаки БПЛА на Брянск

В Брянске повреждения получили более 230 квартир после удара ВСУ Более 230 квартир оказались поврежденными после атаки БПЛА на Брянск

Москва8 мая Вести.После удара ВСУ по Брянску 7 мая повреждения разной степени получили более 230 квартир и 40 автомобилей, оценка ущерба продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По последним данным, после атаки к медикам обратились 11 человек, в том числе четырехлетний ребенок. Сейчас в стационаре остается одна женщина, которой оказывают помощь, всех остальных уже выписали.

По предварительной информации, 231 квартира и более 40 автомобилей получили разрушения разной степени. После сбора всех документов и по итогам экспертизы людям выдадут компенсацию сказано в сообщении

Атака украинских беспилотников произошла ночью 7 мая. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что пострадали 13 человек, повреждения получили два многоквартирных дома и более 40 машин.