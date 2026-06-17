Горячая линия открыта после удара ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области

Горячая линия открыта после удара ВСУ по автобусу с детьми под Брянском Горячая линия открыта после удара ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области

Москва17 июн Вести.Горячая линия для обращений открыта после удара в Брянской области дрона ВСУ по автобусу белорусской детско-юношеской спортивной школы № 2 города Речицы. Об этом сообщила прокуратура Брянской области.

Прокуратура области контролирует соблюдение прав пострадавших. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи… Для оперативного приема обращений в прокуратуре работает горячая линия говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

На место происшествия выехал прокурор Брянской области Владимир Мосин.

Украинские боевики нанесли целенаправленный удар беспилотником по двухэтажному автобусу белорусской детско-юношеской спортивной школы, который вез ребят на отдых в Геленджик. В момент атаки в транспортном средстве находились 44 пассажира, из них 28 детей. В результате террористических действий погибла женщина, сопровождавшая команду, также, предварительно, госпитализированы 7 человек, среди которых 5 детей.

По факту атаки возбуждено уголовное дело.