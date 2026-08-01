Горячая линия открыта в Брянской области после атаки ВСУ на маршрутное такси

Горячая линия открыта в Брянской области после атаки ВСУ на маршрутку Горячая линия открыта в Брянской области после атаки ВСУ на маршрутное такси

Москва1 авг Вести.Горячая линия открыта в Брянской области после атаки украинских боевиков на маршрутное такси. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Для оперативного приема обращений и оказания правовой помощи в прокуратуре продолжает работу горячая линия: тел. +7 (962) 138-15-15 говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Ранее в этот день украинский дрон-камикадзе атаковал пассажирскую "ГАЗель" возле пгт. Погар. Ранения получили водитель и две пассажирки маршрутки.

Прокуратура Брянской области поставила на контроль соблюдение прав граждан, также обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью организации оказания медицинской и иной помощи пострадавшим.