Москва6 июнВести.Украинские боевики с применением дронов-камикадзе целенаправленно атаковали движущийся гражданский автомобиль в поселке Белая Березка Брянской области, в результате террористической агрессии ранены взрослый и 4 детей. Об этом рассказал врио губернатора региона Егор Ковальчук.
Под ударом ВСУ вновь мирные жители… Ранены пять человек, четверо из них — дети. Все они оперативно доставлены в больницу, где наши врачи оказывают им необходимую медицинскую помощьнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Ковальчук назвал атаку зверством и бесчеловечностью.