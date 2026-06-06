Москва6 июн Вести.Украинские боевики с применением дронов-камикадзе целенаправленно атаковали движущийся гражданский автомобиль в поселке Белая Березка Брянской области, в результате террористической агрессии ранены взрослый и 4 детей. Об этом рассказал врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Под ударом ВСУ вновь мирные жители… Ранены пять человек, четверо из них — дети. Все они оперативно доставлены в больницу, где наши врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь