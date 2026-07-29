Горячую линию организовали в Рязани после атаки украинских БПЛА

После атаки украинских БПЛА на Рязань открыта горячая линия Горячую линию организовали в Рязани после атаки украинских БПЛА

Москва29 июл Вести.В Рязани после атаки украинских беспилотников запустили горячую линию. Об этом сообщает прокуратура региона.

Сегодня в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории одного из предприятий, есть пострадавшие… Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия: 8 (910) 631-08-17 говорится в Telegram-канале ведомства

Рязанская область подверглась ударам вражеских дронов в ночь на 29 июля, среду. Госпитализированы шесть раненых, по данным местных властей, угрозы для их жизни нет.

На промтерриториях зафиксированы возгорания, на месте работают представители оперативных и экстренных служб.