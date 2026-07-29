За ночь над Рязанской областью уничтожили 45 украинских БПЛА Малков: ночью над территорией Рязанской области сбиты 45 БПЛА

Москва29 июл Вести.В ходе ночной атаки ВСУ на Рязанскую область уничтожили 45 вражеских БПЛА, сообщил глава региона Павел Малков.

Сегодня ночью над территорией Рязанской области сбиты 45 БПЛА… Благодарю расчеты ПВО, мобильные огневые группы и всех, кто защищал Рязанскую область написал губернатор в мессенджере МАХ

В результате пострадали 6 человек, все госпитализированы, угрозы для жизни нет. Повреждены частный дом и нежилое здание в Рязани.

На промтерриториях зафиксированы возгорания, на местах работают представители оперативных и экстренных служб. Эвакуирован логистический центр Wildberries. В прокуратуре открыта горячая линия.