Москва29 июлВести.Шесть человек были госпитализированы после ночной атаки беспилотных летательных аппаратов на Рязанскую область, сообщил утром 29 июля в личном канале МАХ губернатор региона Павел Малков.
На текущий момент госпитализированы шесть человек. Угрозы их жизни нет, медики оказывают необходимую помощьуказал чиновник
Кроме того, в результате падения обломков беспилотников произошли возгорания на промышленных предприятиях. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
Также Малков объявил отбой воздушной тревоги. Работа средств ПВО завершена, отметил он.