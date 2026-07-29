В результате атаки БПЛА в Рязанской области госпитализированы шесть человек

Шесть человек госпитализированы после атаки дронов в Рязанской области В результате атаки БПЛА в Рязанской области госпитализированы шесть человек

Москва29 июл Вести.Шесть человек были госпитализированы после ночной атаки беспилотных летательных аппаратов на Рязанскую область, сообщил утром 29 июля в личном канале МАХ губернатор региона Павел Малков.

На текущий момент госпитализированы шесть человек. Угрозы их жизни нет, медики оказывают необходимую помощь указал чиновник

Кроме того, в результате падения обломков беспилотников произошли возгорания на промышленных предприятиях. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Также Малков объявил отбой воздушной тревоги. Работа средств ПВО завершена, отметил он.