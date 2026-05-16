Москва16 маяВести.Над территорией Рязанской области сбили четыре беспилотных летательных аппарата, сообщил в мессенджере MAX губернатор Павел Малков.
В результате произошедшего никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в минувшую пятницу, 15 мая, в Рязани погибли четыре человека, еще 28 жителей пострадали. ВСУ задействовали в ударе по Рязанской области 99 БПЛА.