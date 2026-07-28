Один мирный житель пострадал при атаке БПЛА противника в Рязанской области

В Рязанской области при атаке БПЛА пострадал один человек Один мирный житель пострадал при атаке БПЛА противника в Рязанской области

Москва28 июл Вести.В Рязанской области в результате атаки украинских беспилотников пострадал один мирный житель. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

Всего в ночь на 28 июля, вторник, в регионе отражена атака четырех вражеских дронов.

В Сасовском округе повреждена опора линии электропередачи. Осколки беспилотника попали в многоквартирный дом, повреждена часть квартир. Один человек пострадал, ему оказана медицинская помощь написал глава региона в мессенджере МАХ

Водонапорная башня и ЛЭП повреждены в Касимовском округе, вышка сотовой связи – в Клепиковском округе.

На местах работают представители оперативных и экстренных служб.