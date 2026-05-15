Ряд домов, предприятие и люди пострадали при атаке БПЛА в Рязанской области

Москва15 мая Вести.Несколько жилых домов и территория предприятия пострадали в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Рязанскую область, сообщил в канале МАХ губернатор региона Павел Малков. По его данным, также есть пострадавшие среди местных жителей.

Идет атака БПЛА. <...> От обломков пострадали несколько жилых домов, а также территория одного из предприятий. <...> Есть пострадавшие указал чиновник

В настоящее время идет ликвидация последствий атаки. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Малков призвал граждан не подходить к окнам и укрыться в ванной или коридоре с капитальными стенами.