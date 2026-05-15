Москва15 маяВести.Несколько жилых домов и территория предприятия пострадали в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Рязанскую область, сообщил в канале МАХ губернатор региона Павел Малков. По его данным, также есть пострадавшие среди местных жителей.
Идет атака БПЛА. <...> От обломков пострадали несколько жилых домов, а также территория одного из предприятий. <...> Есть пострадавшиеуказал чиновник
В настоящее время идет ликвидация последствий атаки. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
Малков призвал граждан не подходить к окнам и укрыться в ванной или коридоре с капитальными стенами.