Малков: от удара беспилотников повреждены две многоэтажки в Рязани

Москва15 мая Вести.В результате ночного удара беспилотниками по Рязани в пятницу, 15 мая, повреждены две многоэтажки, сообщил в своем MAX-канале губернатор региона Павел Малков.

Он добавил, что обломки БПЛА упали на территорию одного из промышленных предприятий. На месте работают все оперативные службы, идет ликвидация последствий.

Ранее Малков рассказал, что несколько жилых домов и территория предприятия пострадали в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Рязанскую область.