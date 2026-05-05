Губернатор Малков: в Рязанской области ночью сбиты два беспилотника

Средства ПВО уничтожили два БПЛА в Рязанской области Губернатор Малков: в Рязанской области ночью сбиты два беспилотника

Москва5 мая Вести.На территории Рязанской области в течение минувшей недели было уничтожено два беспилотных летательных аппарата. Такие данные привел губернатор региона Павел Малков.

Сегодня ночью средствами ПВО над территорией Рязанской области сбиты два БПЛА написал Малков в своем канале в MAX

Пострадавших и повреждений в результате атаки беспилотников Украины нет. На месте падения обломков ударной техники работают оперативные службы.

Минувшей ночью ряд регионов России подвергся атакам со стороны ВСУ. Известно о взрывах в Казани и Воронеже. В Чебоксарах есть пострадавшие.

В Ленобласти возник пожар в промзоне. Основной целью атак был КИНЕФ, заявил губернатор региона Александр Дрозденко.