Москва5 маяВести.На территории Рязанской области в течение минувшей недели было уничтожено два беспилотных летательных аппарата. Такие данные привел губернатор региона Павел Малков.
Сегодня ночью средствами ПВО над территорией Рязанской области сбиты два БПЛАнаписал Малков в своем канале в MAX
Пострадавших и повреждений в результате атаки беспилотников Украины нет. На месте падения обломков ударной техники работают оперативные службы.
Минувшей ночью ряд регионов России подвергся атакам со стороны ВСУ. Известно о взрывах в Казани и Воронеже. В Чебоксарах есть пострадавшие.
В Ленобласти возник пожар в промзоне. Основной целью атак был КИНЕФ, заявил губернатор региона Александр Дрозденко.