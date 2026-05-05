Москва5 маяВести.Ночью в воздушном пространстве Воронежа прозвучало несколько взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации источника, это связано с атакой беспилотных летательных аппаратов Украины.
Взрывы раздались над Воронежем. ПВО работала по дронам ВСУговорится в публикации канала
Горожане сообщают о 3-5 громких характерных звуках и гудении в небе над южной и юго-восточной частью города. В связи с этим у машин сработали сигнализации.
Взрывы были слышны порядка 15 минут.
Официальных заявлений по данной ситуации нет.