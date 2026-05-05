Несколько взрывов прогремело в воздушном пространстве Воронежа

SHOT: в небе над Воронежем произошла серия взрывов Несколько взрывов прогремело в воздушном пространстве Воронежа

Москва5 мая Вести.Ночью в воздушном пространстве Воронежа прозвучало несколько взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источника, это связано с атакой беспилотных летательных аппаратов Украины.

Взрывы раздались над Воронежем. ПВО работала по дронам ВСУ говорится в публикации канала

Горожане сообщают о 3-5 громких характерных звуках и гудении в небе над южной и юго-восточной частью города. В связи с этим у машин сработали сигнализации.

Взрывы были слышны порядка 15 минут.

Официальных заявлений по данной ситуации нет.