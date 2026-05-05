Москва5 маяВести.Жители Казани и Воронежа рассказали Telegram-каналу SHOT о взрывах в небе над городами. По предварительной информации, работала система ПВО по воздушным целям — украинским БПЛА.
Очевидцы слышали гул в небе и утверждали, что видели яркие вспышки, сопровождающиеся характерными хлопками.
В настоящее время официальной информации о данных происшествиях, а также о возможных пострадавших либо разрушениях не поступало.
Между тем в Татарстане в ночь на 5 мая объявлялся режим ракетной опасности, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
Как отмечалось, сигналы тревоги звучали в Авиастроительном, Ново-Савиновском и в других районах столицы республики. Жители Казани рассказывали о звучавшем гуле на улицах.