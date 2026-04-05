SHOT: взрывы прозвучали ночью над Кстово в Нижегородской области

Москва5 апр Вести.Серия громких взрывов прозвучала в ночь на 5 апреля в небе над Кстово в Нижегородской области, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, в регионе произошла воздушная атака беспилотных летательных аппаратов, работают системы противовоздушной обороны.

По информации местных жителей, которую приводит SHOT, в течение 20 минут прозвучало не менее 5-6 взрывов в разных частях города. В небе видны яркие вспышки, слышно гудение двигателей беспилотников.

Местные жители утверждают, что БПЛА летят на низкой высоте и по ним работает система ПВО говорится в сообщении Telegram-канала

Официальных данных о происшествии не поступало.