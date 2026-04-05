Москва5 апр Вести.В Нижегородской области средства противовоздушной обороны отражают уже третью волну беспилотных летательных аппаратов, сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам местных жителей, прозвучало уже по меньшей мере 2- взрывов. Атака длится уже больше двух часов. Над одним из районов города виден дым, указывает канал.

Местные жители рассказали нам, что беспилотники-камикадзе летят на низкой высоте. По словам очевидцев, слышно уже более 20 взрывов в южной части города пишет SHOT

Также, согласно информации канала, наблюдаются перебои с электричеством.

Официальной информации о происшествии не поступало.

Ранее сообщалось, что беспилотники ведут атаку на город Кстово Нижегородской области.