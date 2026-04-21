Москва21 апрВести.Взрывы звучат в небе над Новочеркасском в Ростовской области, об этом после полуночи 21 апреля сообщил Telegram-канал SHOT.
В небе над городом слышны взрывы, активно работает ПВО, в одном из районов сообщается о пожареуказал SHOT
По словам местных жителей, воздушная атака на город продолжается около двух часов. Сообщается о десятках взрывов, стрельбе и вспышках на небе.
Кроме того, по данным SHOT, после падения обломков дрона в одном из районов говора начался пожар. на место происшествия выехали сотрудники экстренных служб.
Официальных комментариев о происшествии не поступало.