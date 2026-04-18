Москва18 апрВести.Взрывы над городом слышали жители Ростова-на-Дону, сообщает Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что речь идет как минимум о двух взрывах.
ВСУ атакуют Ростовскую область. Взрывы звучат над Ростовом-на-Дону и Таганрогомговорится в публикации
Ранее глава Таганрога Ростовской области Светлана Камбулова сообщала о работе сил противовоздушной обороны в городе.
Информации о наличии жертв и разрушений не поступало. Местные власти пока официально не подтвердили сведения о работе ПВО в Ростове-на-Дону.