SHOT: над Ростовом-на-Дону и Таганрогом звучат взрывы

SHOT: жители Ростова-на-Дона и Таганрога сообщают о взрывах

Москва18 апр Вести.Взрывы над городом слышали жители Ростова-на-Дону, сообщает Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что речь идет как минимум о двух взрывах.

ВСУ атакуют Ростовскую область. Взрывы звучат над Ростовом-на-Дону и Таганрогом говорится в публикации

Ранее глава Таганрога Ростовской области Светлана Камбулова сообщала о работе сил противовоздушной обороны в городе.

Информации о наличии жертв и разрушений не поступало. Местные власти пока официально не подтвердили сведения о работе ПВО в Ростове-на-Дону.