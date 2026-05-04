Два беспилотника были сбиты над территорией Рязанской области

Два БПЛА были уничтожены над территорией Рязанской области Два беспилотника были сбиты над территорией Рязанской области

Москва4 мая Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) днем 4 мая над территорией Рязанской области уничтожили 2 беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

По данным Министерства обороны РФ, всего с 15.00 до 20.00 мск над российскими регионами перехвачены и уничтожены 114 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В течение дня … сбиты два БПЛА. Пострадавших и повреждений нет написал Малков в своем канале в мессенджере MAX

На местах падения обломков работают оперативные службы.

Ночью 4 мая в регионе также были ликвидированы 2 вражеских дрона.