Москва4 маяВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) днем 4 мая над территорией Рязанской области уничтожили 2 беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.
По данным Министерства обороны РФ, всего с 15.00 до 20.00 мск над российскими регионами перехвачены и уничтожены 114 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
В течение дня … сбиты два БПЛА. Пострадавших и повреждений нетнаписал Малков в своем канале в мессенджере MAX
На местах падения обломков работают оперативные службы.
Ночью 4 мая в регионе также были ликвидированы 2 вражеских дрона.