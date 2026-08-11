Шесть украинских БПЛА уничтожены в Рязанской области

Шесть БПЛА сбиты над территорией Рязанской области Шесть украинских БПЛА уничтожены в Рязанской области

Москва11 авг Вести.Российские военнослужащие уничтожили 6 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Рязанской области. Об этом рассказал губернатор региона Павел Малков.

Вражеские атаки были отражены ночью 11 августа.

Сбиты шесть БПЛА. Пострадавших и повреждений нет написал Малков в своем канале в мессенджере МАХ

По данным Министерства обороны РФ, с 20.00 мск 10 августа до 8.00 мск 11 августа над российскими регионами перехвачены и уничтожены 396 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.