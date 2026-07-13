Один беспилотник ВСУ сбит в Рязанской области

В Рязанской области успешно отражена вражеская воздушная атака Один беспилотник ВСУ сбит в Рязанской области

Москва13 июл Вести.В Рязанской области российские военнослужащие уничтожили один украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

Вражеская атака была отражена ночью 13 июля.

Сбит один БПЛА. Пострадавших и повреждений нет написал Малков в своем канале в мессенджере МАХ

По данным Министерства обороны РФ, всего с 20.00 мск 12 июля до 8.00 мск 13 июля над российскими регионами перехвачены и уничтожены 342 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.