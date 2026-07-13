Москва13 июлВести.В Рязанской области российские военнослужащие уничтожили один украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.
Вражеская атака была отражена ночью 13 июля.
Сбит один БПЛА. Пострадавших и повреждений нетнаписал Малков в своем канале в мессенджере МАХ
По данным Министерства обороны РФ, всего с 20.00 мск 12 июля до 8.00 мск 13 июля над российскими регионами перехвачены и уничтожены 342 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.