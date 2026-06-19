Беспилотник уничтожен над территорией Рязанской области ВС РФ уничтожили беспилотник над территорией Рязанской области

Москва19 июн Вести.Российские военнослужащие уничтожили беспилотный летательный аппарат над территорией Рязанской области. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

Вражеская атака была отражена ночью 19 июня.

Сбит один БПЛА. Пострадавших и повреждений нет написал Малков в своем канале в мессенджере МАХ

По данным Министерства обороны РФ, с 20.00 мск 18 июня до 7.00 мск 19 июня над российскими регионами перехвачены и уничтожены 133 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Накануне в Рязанской области были уничтожены 12 украинских дронов.