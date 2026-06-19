Москва19 июнВести.Российские военнослужащие уничтожили беспилотный летательный аппарат над территорией Рязанской области. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.
Вражеская атака была отражена ночью 19 июня.
Сбит один БПЛА. Пострадавших и повреждений нетнаписал Малков в своем канале в мессенджере МАХ
По данным Министерства обороны РФ, с 20.00 мск 18 июня до 7.00 мск 19 июня над российскими регионами перехвачены и уничтожены 133 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Накануне в Рязанской области были уничтожены 12 украинских дронов.