Над Рязанской областью силы ПВО сбили еще 2 украинских БПЛА Еще 2 украинских БПЛА нейтрализованы над Рязанской областью

Москва16 июн Вести.Вечером 16 июня средствами противовоздушной обороны (ПВО) обезврежены 2 украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Рязанской областью. Об этом сообщил глава региона Павел Малков.

Сбиты еще два БПЛА. Пострадавших и повреждений нет проинформировал губернатор в своем канале в мессенджере MAX

Ранее глава Рязанской области сообщал, что ночью 16 июня над регионом был уничтожен один БПЛА, а в течение дня – еще два украинских беспилотника. В одном из случаев в Сараевском округе произошло возгорание нежилого здания на дачном участке. Никто из людей не пострадал.