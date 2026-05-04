Минобороны: ПВО сбила над российскими регионами 114 дронов ВСУ за пять часов

Российская ПВО сбила 114 украинских дронов за пять часов Минобороны: ПВО сбила над российскими регионами 114 дронов ВСУ за пять часов

Москва4 мая Вести.Российская противовоздушная оборона за 5 часов уничтожила 114 украинских дронов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что ПВО работала в период с 15:00 до 20:00 мск. Вражеские беспилотники были перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Орловской, Тверской, Ростовской, Волгоградской областями и над Московским регионом.

Ранее в Минобороны подчеркнули, что в случае попытки Украины сорвать празднование Дня Победы в Москве, по центру Киева будет нанесен массированный ракетный удар, от которого РФ ранее воздерживалась из гуманитарных соображений.