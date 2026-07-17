ПВО за день сбила свыше сотни украинских БПЛА МО РФ: ПВО в течение дня сбила 105 беспилотников ВСУ

Москва17 июл Вести.Противовоздушная оборона России в течение дня в пятницу уничтожила 105 украинских дронов. Об этом сообщило Минобороны РФ.

ПВО работала в период с 8.00 до 20.00 мск над девятью российскими регионами и акваториями двух морей.

В течение дня … дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

Атаку вражеских БПЛА отразили над Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Липецкой, Ростовской и Орловской областями, а также над Краснодарским краем и Крымом. Кроме того, беспилотники перехватили над Черным и Азовским морями.

В ночное время ПВО РФ сбила 243 украинских беспилотника. При этом за прошедшую неделю были уничтожены более 4,6 тысячи вражеских дронов.