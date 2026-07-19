Минобороны: средства ПВО в течение дня уничтожили 161 БПЛА ВСУ над регионами РФ

Российские средства ПВО уничтожили 161 украинский дрон в течение дня Минобороны: средства ПВО в течение дня уничтожили 161 БПЛА ВСУ над регионами РФ

Москва19 июл Вести.В течение дня российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 161 украинский беспилотник над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атака киевского режима была отражена в период с 08.00 мск до 20.00 мск. Запущенные Украиной БПЛА относились к самолетному типу.

Украинские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее стало известно, что российские военные нашли способы подавлять новые беспилотники американского производства Hornet, появившиеся на вооружении ВСУ.