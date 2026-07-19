Москва19 июлВести.В течение дня российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 161 украинский беспилотник над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Атака киевского режима была отражена в период с 08.00 мск до 20.00 мск. Запущенные Украиной БПЛА относились к самолетному типу.
Украинские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
Ранее стало известно, что российские военные нашли способы подавлять новые беспилотники американского производства Hornet, появившиеся на вооружении ВСУ.