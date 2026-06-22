МО РФ: средства ПВО за день сбили 141 дрон ВСУ над российскими регионами

Минобороны: силы ПВО за день уничтожили 141 украинский БПЛА над регионами России МО РФ: средства ПВО за день сбили 141 дрон ВСУ над российскими регионами

Москва22 июн Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) с 7 утра до 20 часов вечера уничтожили 141 украинский дрон над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Орловской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей говорится в сообщении ведомства

Ранее стало известно, что силы ПВО за ночь обнаружили и уничтожили 301 беспилотник ВСУ над российскими регионами.