Минобороны: за 12 часов над регионами сбит 161 украинский дрон

Средства ПВО за день уничтожили 161 беспилотник ВСУ над регионами России Минобороны: за 12 часов над регионами сбит 161 украинский дрон

Москва20 июл Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за день перехватили и уничтожили 161 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В течение дня в период с 8​​​.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 161 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа говорится в сообщении

Отмечается, что украинские дроны уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что средства противовоздушной обороны в ночь на понедельник уничтожили 381 дрон ВСУ над регионами России.