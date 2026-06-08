МО РФ: системы ПВО сбили за ночь 310 БПЛА ВСУ над территорией РФ

Средства ПВО уничтожили 310 дронов ВСУ над российскими регионами МО РФ: системы ПВО сбили за ночь 310 БПЛА ВСУ над территорией РФ

Москва8 июн Вести.Дежурные средства ПВО вечером и ночью уничтожили 310 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что вражеские дроны были перехвачены в период с 20:00 по московскому времени до 08:00 мск.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 310 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа сказано в сообщении

Украинские дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской, Рязанской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе военные отражают атаку ВСУ. По его словам, для уничтожения вражеских беспилотников применяются различные виды вооружения, в том числе стрелковое оружие.