Средствами ПВО с 8:00 над регионами уничтожено 127 дронов ВСУ Минобороны: с 8:00 над регионами уничтожено 127 дронов ВСУ

Москва7 мая Вести.Дежурными средствами ПВО РФ с 8:00 до 12:00 по московскому времени перехвачено и уничтожено 127 украинских беспилотников, в том числе над Московским регионом, сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что дроны сбиты над Брянской, Белгородской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пермской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями, над Крымом, Адыгеей, Удмуртией, а также над Азовским и Черным морями.

Как сообщалось, за истекшие сутки российские военные поразили объекты украинской транспортной инфраструктуры, которые использовались вооруженными силами страны, а также места запуска беспилотников.