Минобороны: средства ПВО сбили за ночь 301 беспилотник ВСУ над регионами России

Средства ПВО сбили за ночь 301 беспилотник ВСУ над российскими регионами Минобороны: средства ПВО сбили за ночь 301 беспилотник ВСУ над регионами России

Москва22 июн Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на понедельник, 22 июня, обнаружили и уничтожили 301 дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами России, сообщает Министерство обороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что вражеские дроны были ликвидированы в период с 20.00 21 июня до 7.00 22 июня.

Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 301 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа говорится в сообщении

Украинские беспилотники уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Смоленской областей.

Также беспилотники сбиты в небе над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

В предыдущую ночь средства противовоздушной обороны обнаружили и ликвидировали 239 украинских беспилотников.