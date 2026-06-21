Минобороны: за ночь над регионами РФ сбили 239 беспилотников ВСУ

Силы ПВО уничтожили 239 украинских беспилотников за ночь Минобороны: за ночь над регионами РФ сбили 239 беспилотников ВСУ

Москва21 июн Вести.Силы противовоздушной обороны в ночь на воскресенье уничтожили 239 украинских беспилотников в небе над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны.

Уточняется, что дроны ВСУ перехватили над Белгородской, Астраханской, Брянской, Курской, Ростовской и Орловской областями.

Кроме того, украинские БПЛА сбили в небе над Кубанью, Крымом, Адыгеей, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее сообщалось, что в городе Строитель Белгородской области дрон ВСУ атаковал жилой многоквартирный дом.

В Крыму силы ПВО сбили четыре беспилотника в районе Балаклавы и мыса Фиолент.