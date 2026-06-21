Москва21 июнВести.Силы противовоздушной обороны в ночь на воскресенье уничтожили 239 украинских беспилотников в небе над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны.
Уточняется, что дроны ВСУ перехватили над Белгородской, Астраханской, Брянской, Курской, Ростовской и Орловской областями.
Кроме того, украинские БПЛА сбили в небе над Кубанью, Крымом, Адыгеей, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее сообщалось, что в городе Строитель Белгородской области дрон ВСУ атаковал жилой многоквартирный дом.
В Крыму силы ПВО сбили четыре беспилотника в районе Балаклавы и мыса Фиолент.