Москва30 июнВести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили 419 вражеских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки с помощью дронов самолетного типа.
В течение ночи в период с 20.00 мск 29 июня т. г. до 07.00 мск 30 июня т. г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 419 украинских беспилотных летательных аппаратовговорится в сообщении
Система ПВО ликвидировала беспилотники над Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской и Калужской областями. Также БПЛА сбили над территориями Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей.
Кроме того, украинские дроны уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе перехватили 32 БПЛА. Они были поражены в небе над 12 районами и двумя городскими округами.
В Калужской области, по словам губернатора, уничтожили 13 украинских дронов. Предварительно, обошлось без раненых.