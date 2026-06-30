ПВО сбила 419 украинских дронов за ночь Минобороны РФ: силы ПВО сбили 419 дронов ВСУ за ночь

Москва30 июн Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили 419 вражеских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки с помощью дронов самолетного типа.

В течение ночи в период с 20.00 мск 29 июня т. г. до 07.00 мск 30 июня т. г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 419 украинских беспилотных летательных аппаратов говорится в сообщении

Система ПВО ликвидировала беспилотники над Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской и Калужской областями. Также БПЛА сбили над территориями Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей.

Кроме того, украинские дроны уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе перехватили 32 БПЛА. Они были поражены в небе над 12 районами и двумя городскими округами.

В Калужской области, по словам губернатора, уничтожили 13 украинских дронов. Предварительно, обошлось без раненых.