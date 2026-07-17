Москва17 июл Вести.Средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 243 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

По данным ведомства, цели перехвачены и сбиты в период с 20.00 мск 16 июля до 08.00 мск 17 июля.

В Минобороны уточнили, что украинские дроны ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской и Тульской областей.

Кроме того, ПВО уничтожила беспилотники в небе над Краснодарским и Ставропольским краями, а также Крымом.

БПЛА также были нейтрализованы над акваториями Азовского и Черного морей.

Утром в пятницу, 17 июля, в Московской области объявили ракетную опасность. Сообщалось о возможных перебоях с мобильным интернетом.