Москва19 июл Вести.Российские военные нашли способы подавлять новые беспилотники американского производства Hornet, появившиеся на вооружении ВСУ. Об этом агентству ТАСС рассказал командир роты беспилотных систем 123-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Юг" с позывным Легион.

По словам военного, уже есть результаты подавления и принудительной посадки беспилотников этого типа.

Дрон в принципе универсальный. Работает на дистанции не более 150 км, но уже есть случаи подавления данного дрона и принудительной его посадки. Дрон уже исследовали и противодействие сейчас ему будет только нарастать сказал собеседник агентства

Ранее боец мобильной огневой группы с позывным Мастак раскрыл секрет быстрого и эффективного уничтожения американского беспилотника Hornet. По его словам, он заключается в правильном прицеливании и поражении определенных элементов БПЛА.