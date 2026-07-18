Москва18 июлВести.Бойцы российских мобильных огневых групп (МОГ) уже выработали алгоритм, который позволяет подтверждать уничтожение дронов ВСУ, летящих вглубь РФ. Об этом в интервью военкору ИС "Вести" Александру Сладкову рассказал заместитель командира бригады "Север" Добровольческого корпуса Минобороны РФ Владимир с позывным Блокада.
Он добавил, что у бойцов есть все необходимое оборудование, которое позволяет им обнаруживать БПЛА и определять их тип.
Мы проработали тот алгоритм действий. Те технические средства, которые сейчас на данный момент используются, и мы видим подтвержденное поражение … Нам здесь помогают информационные средства ПВО, соответственно. Это РЛС, РЭР-средства. У нас все есть. Я еще раз повторю, у нас все естьзаявил Блокада
Другой боец с позывным Петергоф пояснил, почему украинские операторы БПЛА особенно сильно не любят российские МОГ.
Для них это чувствительно. Один беспилотник Ан-196 стоит порядка 200000 долларов. Если мы "наколотили" их 10, можете посчитать, 2 миллиона противник потерпел ущерба. У них же задача поражать наши, грубо говоря, логистические центры, узлы. Нефтянку, газ и так далее, электричество. И когда они здесь теряются, не долетают до своих целей, я думаю, что наш противник расстраиваетсяобъяснил Петергоф
Ранее врио губернатора Белгородской области, Герой России Александр Шуваев заявил, что сельскохозяйственные работы в регионе ведутся под прикрытием МОГ и систем РЭБ.