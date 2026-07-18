В бригаде "Север" рассказали об охоте за дронами ВСУ, летящими вглубь РФ Охотники за дронами рассказали, как сбивают летящие вглубь РФ вражеские БПЛА

Москва18 июл Вести.Бойцы российских мобильных огневых групп (МОГ) уже выработали алгоритм, который позволяет подтверждать уничтожение дронов ВСУ, летящих вглубь РФ. Об этом в интервью военкору ИС "Вести" Александру Сладкову рассказал заместитель командира бригады "Север" Добровольческого корпуса Минобороны РФ Владимир с позывным Блокада.

Он добавил, что у бойцов есть все необходимое оборудование, которое позволяет им обнаруживать БПЛА и определять их тип.

Мы проработали тот алгоритм действий. Те технические средства, которые сейчас на данный момент используются, и мы видим подтвержденное поражение … Нам здесь помогают информационные средства ПВО, соответственно. Это РЛС, РЭР-средства. У нас все есть. Я еще раз повторю, у нас все есть заявил Блокада

Другой боец с позывным Петергоф пояснил, почему украинские операторы БПЛА особенно сильно не любят российские МОГ.

Для них это чувствительно. Один беспилотник Ан-196 стоит порядка 200000 долларов. Если мы "наколотили" их 10, можете посчитать, 2 миллиона противник потерпел ущерба. У них же задача поражать наши, грубо говоря, логистические центры, узлы. Нефтянку, газ и так далее, электричество. И когда они здесь теряются, не долетают до своих целей, я думаю, что наш противник расстраивается объяснил Петергоф

Ранее врио губернатора Белгородской области, Герой России Александр Шуваев заявил, что сельскохозяйственные работы в регионе ведутся под прикрытием МОГ и систем РЭБ.