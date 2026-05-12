Российские военные ослепляют дроны ВСУ культовыми советскими мультфильмами РИА Новости: российские бойцы ослепляют дроны ВСУ, показывая им "Ну, погоди!"

Москва12 мая Вести.Российские военные разработали уникальную систему для борьбы с запускаемыми украинскими боевиками дронами, которая заменяет реальное изображение на экране оператора кадрами из советских мультфильмов.

Об этом в интервью РИА Новости рассказал офицер 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск Вооруженных сил РФ "Север" с позывным Аристарх.

Боец пояснил, что применение этой технологии приводит к дезориентации противника и падению управляемого им беспилотника.

Одно изделие у нас "Ну, погоди!" показывало, другое изделие — "Чебурашка и Гена", и "Следствие ведут Колобки" — это третье изделие. То есть сначала перехват был. Смотрели, свой или чужой (беспилотник – прим. ред.) летит. Мультики отправляешь, противник смотрит, он не видит, куда летит. И просто-напросто падает заявил Аристарх

Он добавил, что технология получила название "Маркер Герц". Военнослужащий участвовал в ее создании, когда возглавлял специализированную мастерскую.

